Marne: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden bei Unfall

29. April 2020, 08:53 Uhr

Marne (ots) - Am Dienstagabend ist es in Marne zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos gekommen, bei dem sich zwei Fahrzeuginsassen leichte Verletzungen zuzogen. Der Unfallverursacher blieb unversehrt.



Kurz vor 19.00 Uhr war ein 25-Jähriger auf dem Leedeweg in Richtung Alter Kirchweg unterwegs. Er beabsichtigte, die St. Michaelisdonner Straße zu überqueren, um seinen Weg auf dem Alter Kirchweg fortzusetzen. Dabei übersah der in Dithmarschen Lebende einen Dacia, der die St. Michaelisdonner Straße aus Richtung Marne kommend in Richtung St. Michaelisdonn befuhr. Die beiden Fahrzeuge kollidierten miteinander, wobei an den Wagen und an einem Zaun Schäden in Höhe von insgesamt etwa 11.500 Euro entstanden. Die 58 und 69 Jahre alten Insassen des Logans zogen sich bei dem Unglück leichte Verletzungen zu und kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Ein Abschleppunternehmen entfernte die Fahrzeuge, die nicht mehr fahrbereit waren, vom Unfallort.



