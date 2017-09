Marne: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Marne (ots) - Bereits in der Nacht zum Montag, dem 11. September

2017, ist es in Marne zu zwei Einbrüchen in Garagen auf

Privatgrundstücken gekommen. Die Täter entwendeten Fahrräder und

Werkzeuge, die Polizei sucht nun nach Zeugen.



Im Zeitraum von Sonntag, 23.00 Uhr, bis Montagmorgen betraten

Unbekannte zwei benachbarte Grundstücke in der

Albert-Schweitzer-Straße. Sie drangen dort gewaltsam in Garagen ein

und entwendeten ein schwarz-weißes Mountainbike von Bulls, Wert etwa

800 Euro, ein hochwertiges, schwarzes Damen-Pedelec von KTM, Wert

etwa 2.6000 Euro, ein orange-blaues Mountainbike, ebenfalls von KTM,

und einige Werkzeuge unterschiedlicher Hersteller. Von einem dritten

Grundstück verschwanden die Täter offenbar unverrichteter Dinge

wieder, als dort ein Bewegungsmelder für Licht sorgte und ein Hund

durch Bellen auf sich aufmerksam machte. Außerdem durchsuchten die

Diebe ein nicht verschlossenes Fahrzeug, nahmen aus dem Inneren

jedoch nichts mit.



Da sich die Täter vermutlich längere Zeit im Bereich des Tatortes

aufgehalten haben, ist es nicht auszuschließen, dass Anwohner sie

bemerkt oder ansonsten Verdächtiges wahrgenommen haben. Zeugen

sollten sich bei der Polizei in Marne unter der Telefonnummer 04851 /

95070 melden.



