Marne: Ruhiger Rosenmontag in Marne

25. Februar 2020, 08:53 Uhr

Marne (ots) - Sonne, Regen, Schnee und Temperaturen um den Gefrierpunkt dürften

der maßgebliche Grund dafür gewesen sein, dass der eine oder andere Karnevalist

lieber auf dem heimischen Sofa als auf der Straße den Rosenmontag gefeiert hat.

Mit einer Teilnehmerzahl von etwa 15.000 kamen am gestrigen Tag weniger Menschen

in die Karnevalshochburg des Nordens als gewohnt. Aus polizeilicher Sicht

verlief das Spektakel sehr ruhig - sowohl die Einsatzzahl als auch die Zahl der

notierten Strafanzeigen ist nach derzeitigem Stand deutlich niedriger als in den

Vorjahren.



Die Einsatzzeit der Beamten der Polizeidirektion Itzehoe und aus Eutin

erstreckte sich über einen Zeitraum von rund 18 Stunden und endete am frühen

Morgen des heutigen Tages. In diesem Zeitfenster nahmen die Polizisten im

Zusammenhang mit der Veranstaltung eine männliche Person in Gewahrsam, die einen

Platzverweis partout nicht befolgen wollte. Sie fertigten acht Strafanzeigen,

eine davon wegen des Widerstandes, eine wegen des Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz und sechs wegen Körperverletzungsdelikten.

Erfahrungsgemäß werden noch heute und in den folgenden Tagen weitere Anzeigende

den Weg zur Polizei finden, so dass abschließende Zahlen erst mit einigem

zeitlichen Abstand zu dem Event vorliegen.



