Marne: Listiger Dieb bestiehlt Seniorin

22. Januar 2019, 09:53 Uhr

Marne (ots) - Montagmittag hat ein Unbekannter die Kundin eines

Supermarktes während eines Ablenkungsmanövers bestohlen. Er erbeutete

ein Portemonnaie samt Inhalt und entkam unerkannt. Die Polizei sucht

nun nach Zeugen.



Um 13.30 Uhr kaufte eine Rentnerin in dem Lidl-Markt in der

Hafenstraße ein. Während sie sich an den Aktionsverkaufsständen

aufhielt, bat eine männliche, mit zahlreichen Waren bepackte Person

die Dame, ihr Waren aus den Verkaufskörben zu reichen. Als die Frau

dieser mit Gesten vorgebrachten Bitte nachkam, griff der Unbekannte

unbemerkt in die Jackentasche der Geschädigten und entnahm die darin

enthaltene Geldbörse. Den Diebstahl bemerkte die 80-Jährige erst

wenig später an der Kasse. Das leere Portemonnaie fand eine Frau am

Nachmittag auf dem Parkplatz des Marktes - es war allerdings leer.



Laut der Anzeigenden war der Dieb etwa 185 cm groß und dicklich.

Er hatte einen hinkenden Gang und trug einen dunklen Trainingsanzug

oder ein ähnliches Bekleidungsstück.



Im Marner Aldi-Markt in der Königstraße ereignete sich am selben

Tag eine vergleichbare Tat. Nach ersten Einschätzungen könnte dort

derselbe Täter aktiv gewesen sein.



Wer in beiden Fällen sachdienliche Hinweise geben kann, sollte

sich mit der Polizei in Marne unter der Telefonnummer 04851 / 95070

in Verbindung setzen.



Merle Neufeld









