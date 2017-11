Marne: Geschädigter nach Verkehrsunfall gesucht

von shz.de

23.Nov.2017

Marne (ots) - Bereits am Freitag, dem 17. November 2017, hat sich

in Marne ein Verkehrsunfall ereignet. Der Verursacher steht fest, der

Geschädigte allerdings ist unbekannt. Er sollte sich bei der Polizei

melden.



Gegen 12.00 Uhr fuhr ein Mann mit seinem grauen Opel auf dem

Parkplatz des Frauen-Marktes in der Hafenstraße ein rotes Fahrzeug

an, bemerkte die aber allem Anschein nach zunächst nicht. Erst später

bei Feststellung des eigenen Schadens kam die Erkenntnis, dass eine

Berührung mit einem anderen Fahrzeug stattgefunden haben musste - zu

diesem Zeitpunkt war dieses Fahrzeug jedoch nicht mehr vor Ort. Aus

diesem Grund suchen die Ermittler nun nach einem vermutlich roten

Auto, das einen nicht unerheblichen Schaden hinten links aufweisen

müsste. Der Besitzer oder Halter dieses Wagens sollte sich bei der

Polizei in Marne unter der Telefonnummer 04851 / 95070 melden.



Merle Neufeld









