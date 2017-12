Marne: Fahrzeug landet im Graben

von shz.de

erstellt am 15.Dez.2017 | 11:33 Uhr

Marne (ots) - Am Donnerstagabend ist es zu einem Verkehrsunfall

auf der Landesstraße 142 in Marne gekommen. Die Fahrzeugführerin kam

mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Sie erlitt

bei dem Unfall leichte Verletzungen.



Gegen 18.10 Uhr war die Dithmarscherin in einem Polo auf der

Landesstraße 142 aus Richtung Marne kommend in Richtung Sankt

Michaelisdonn unterwegs. Im Kurvenbereich erschrak sie sich vor einem

über die Straße laufenden Tier und wich ihm aus. Die 19-jährige

Autofahrerin verlor die Kontrolle über den Wagen und kam schließlich

kopfüber im rechtsseitigen Fleet zum Stillstand. Die Verunglückte

befreite sich alleine aus ihrem Fahrzeug und bat beim nächsten Haus

um Hilfe. Die Dithmascherin kam mit dem Verdacht auf einen Schock und

einer Unterkühlung in ein Krankenhaus.



Maike Pickert









