Marne: Einbruch in eine Halle

Avatar_shz von shz.de

06. Januar 2020, 12:03 Uhr

Marne (ots) - In der Nacht zum Sonntag, 05.01.2020, kam es in Marne zu einem

Einbruch in eine Halle. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den

Tätern geben können.



In dem Zeitraum von Samstag, 11.00 Uhr, bis Sonntag, 12.30 Uhr, suchten

unbekannte Täter eine Halle in der Industriestraße auf. Die Täter durchtrennten

zunächst mit einem unbekannten Werkzeug die Vorhängeschlösser der Türen und

verschafften sich anschließend Zutritt in das Objekt. Aus dem Inneren stahlen

sie zwei Rollen Elektrokabel, einen Aufputzsicherungskasten, einen

Schlagschrauber, einen Heißluftfön und einen Werkzeugkasten.



Der entstandene Sachschaden wird auf 30 Euro beziffert. Der Wert des erlangten

Gutes beläuft sich auf etwa 550 Euro.



Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder

Fahrzeugen in Tatortnähe machen können. Hinweise bitte an die Kripo in Heide

unter der Telefonnummer 0481/940.



Maike Pickert



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Maike Pickert

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2022

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52209/4484426

OTS: Polizeidirektion Itzehoe



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell