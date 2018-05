Marne: Discounter überfallen - Zeugen gesucht!

von shz.de

14. Mai 2018, 13:03 Uhr

Marne (ots) - Freitagabend ist es in Marne zu einem Raub auf den

Discounter Netto gekommen. Die Täter erbeuteten Bargeld und entkamen

unerkannt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die

Räuber geben können.



Gegen 20.30 Uhr hatte sich ein Angestellter des Marktes vor dem

Geschäft an der Laderampe Bahnhofstraße aufgehalten. Plötzlich kamen

zwei maskierte Männer hinter den Müllcontainern hervor, bedrohten den

Mann mit einer Schusswaffe, drängten ihn ins Geschäft zurück und

veranlassten ihn zur Herausgabe von Bargeld aus einem Büro. Mitsamt

der Beute, die die Unbekannten in einer blauen Umhängetasche

verstauten, verließen beide Täter den Markt in unbekannte Richtung.

Eine Sofortfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.



Die Kriminalpolizei Heide sucht nun zwei kräftige, etwa 190 cm

und 180 cm große Männer mit osteuropäischem Akzent. Die Männer

trugen beide schwarze Oberteile, schwarze Jogginghosen, schwarze

Handschuhe und Skimasken.



Wem diese Personen vor oder nach der Tat, auch außerhalb des

Supermarktes, aufgefallen sind, oder wer ansonsten sachdienliche

Hinweise geben kann, sollte sich bei der Heider Kripo unter der

Telefonnummer 0481 / 94-0 melden.



Maike Pickert









Rückfragen bitte an:

Maike Pickert

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell