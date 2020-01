Marne: Diebstahl von etlichen Gasflaschen

Avatar_shz von shz.de

15. Januar 2020, 10:03 Uhr

Marne (ots) - Bereits am vergangenen Wochenende ist es in Marne zu einem

Diebstahl von zahlreichen Propangasflaschen aus dem Außenlager eines

Supermarktes gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die

Diebe geben können.



Im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagmorgen brachen Unbekannte ein Lager von

Gasflaschen auf dem Parkplatz des Marktes in der Süderstraße auf. Sie knackten

dazu die der Sicherung dienenden Vorhängeschlösser und stahlen insgesamt 34

Flaschen unterschiedlicher Größe im Gesamtwert von rund zweitausend Euro. Der

Abtransport des Diebesguts dürfte mittels eines Fahrzeugs geschehen sein.



Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Machenschaften auf dem Gelände des Marktes

bemerkt haben, sollten sich mit der Polizei in Marne unter der Telefonnummer

04851 / 95070 in Verbindung setzen.



