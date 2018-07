Mann läuft auf der Bahnstrecke - Zug muss Gefahrenbremsung einleiten

von shz.de

31. Juli 2018, 11:13 Uhr

Osterhorn/Wrist (ots) - In der gestrigen Nacht gegen 01:00 Uhr

wurde eine Streife der Bundespolizei über einen Vorfall auf der

Bahnstrecke von Neumünster nach Elmshorn informiert. Was war

passiert: Ein Lokführer der Nordbahn hatte auf der Fahrt von Elmshorn

nach Wrist eine Person vor sich im Gleisbereich laufen gesehen. Durch

eine sofortige Gefahrenbremsung konnte er verhindern, dass es zu

einem Zusammenprall mit der Person kam. Anstatt nun die Strecke zu

verlassen, setzte der Mann sich direkt vor den Zug und verhinderte so

auch noch die Weiterfahrt. Als die Streife der Bundespolizei kurz

darauf am Einsatzort ankam, saß der 20-jährige Afghane bereits im Zug

und konnte die ganze Aufregung überhaupt nicht verstehen. Es stellte

sich bei der Befragung heraus, dass er seinen Zug verpasst hatte und

nun auf den Gleisen (vermutlich zur besseren Orientierung) nach Wrist

laufen wollte. Da die Gefahr bestand, dass er seinen Weg auf den

Gleisen fortsetzen würde und er zusätzlich noch leicht renitent

gegenüber dem Zugpersonal auftrat, wurde er bis Wrist durch einen

Beamten der Bundespolizei im Zug begleitet. Den jungen Mann erwartet

jetzt eine Strafanzeige wegen des Verdachtes des gefährlichen

Eingriffs in den Bahnverkehr. Von den im Zug befindlichen vier

Reisenden wurde durch die Gefahrenbremsung niemand verletzt. Durch

den Vorfall kam für vier Züge insgesamt 241 Minuten Verspätung

zustande.









