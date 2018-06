Mann im Gleis zwingt Zug zur Schnellbremsung

von shz.de

20. Juni 2018, 14:03 Uhr

Neumünster (ots) - Heute Morgen gegen 11.00 Uhr wurde die

Bundespolizei zu einem Einsatz in Neumünster gerufen. Der Lokführer

eines Arbeitszuges hatte eine Person in den Gleisen gesichtet und

einen Achtungspfiff gegeben. Da der Mann sich nicht aus dem

Gefahrenbereich entfernte, musste der Zug eine Schnellbremsung

einleiten. Es kam glücklicherweise nicht zu einer Kollision.



Die Streife der Bundespolizei konnte auf der Bahnstrecke in

Richtung Hamburg auch im Bereich der Wrangelstraße einen Mann mit

Rucksack an den Gleisen feststellen. Dieser lief jedoch weg. Eine

Nahbereichsfahndung blieb erfolglos.



Die Bahnstrecke musste für die polizeilichen Maßnahmen für 40

Minuten gesperrt werden.









Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Flensburg

Valentinerallee 2a

24941 Flensburg

Pressesprecher

Hanspeter Schwartz

Telefon: 0461/3132-104 o. Mobil: 0160/8946178

Fax: 0461/ 31 32 - 107

E-Mail: bpoli.flensburg.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell