Mann beleidigt Reisende und Bundespolizisten - Einlieferung

11. November 2018, 12:32 Uhr

Elmshorn (ots) - Gestern Abend gegen 18.45 Uhr wurden

Bundespolizisten auf einen Mann am Bahnhof Elmshorn aufmerksam, weil

er Reisende beleidigte. Die Beamten sprachen den Mann an und wurde

ebenfalls gleich bösartig beschimpft. Auch nach der

Identitätsfeststellung, es handelte sich um einen 42-Jährigen, blieb

der Mann nicht ruhig.



Auf Weisung einer Amtsärztin wurde der Mann in Begleitung von zwei

Bundespolizisten mit dem Rettungswagen ins Elmshorner Klinikum

verbracht. Auch die Amtsärztin wurde beleidigt.



Den 42-Jährigen erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen

Beleidigung.









