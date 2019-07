Maasholm: Gewässerverunreinigung im Hafen von Maasholm

von shz.de

Maasholm (ots) - Am Sonntag, den 30. Juni meldete der

Bürgermeister von Maasholm gegen 11:15 Uhr im Hafen von Maasholm eine

vermeintliche Gewässerverunreinigung. Vor Ort wurde starker

Dieselgeruch wahrgenommen. Nach Ermittlungen wurde ein bunt

schillerndes Diesel-Wassergemisch mit einer Ausdehnung von zirka 300

Quadratmetern festgestellt.



Nach umfangreicher Absuche konnte ein Sportboot als Verursacher

ermittelt werden. Ursache der Gewässerverunreinigung war die

automatische Lenzpumpe, welche in regelmäßigen Abständen ein

Wasser-Dieselgemisch aus der Bilge ins Hafenbecken pumpte. Die

hinzugezogene Feuerwehr konnte die Bilgepumpe abstellen, wodurch

keine weiteren Schadstoffe mehr ins Wasser gelangten.



Der Eigner des Sportbootes traf etwas später am Ort des Geschehens

ein. Weitere Ermittlungen ergaben einen technischen Defekt an der

kürzlich eingebauten Kraftstoffförderpumpe als Ursache der

Verunreinigung. Die ebenfalls hinzugezogene Kreis-Ordnungsbehörde

stufte die Verschmutzung als nicht bekämpfungsfähig ein. Eine

Strafanzeige wurde durch Beamte der Wasserschutzpolizei Kiel

gefertigt.



