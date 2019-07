Maasbüll: Hund reißt Hühner - Hinweise zum Hundehalter erbeten!

von shz.de

08. Juli 2019, 08:23 Uhr

Maasbüll (ots) - Freitagmittag (05.07.19), gegen 11:00 Uhr, wurden

auf einem Hof in Rüllschaumühle in Maasbüll vier Hühner von einem

Hund gerissen.



Eine Zeugin sah einen freilaufenden, großen und dunklen Hund auf

dem Grundstück, der ein Huhn im Maul trug. Der dazugehörige

Hundehalter wurde von ihr angesprochen. Er entschuldigte sich und

verließ den Ort. Er führte zudem einen auffällig kleinen Hund an der

Leine mit.



Anschließend wurden insgesamt vier tote Hühner auf dem Grundstück

gefunden. Der Mann war ca. 35-40 Jahre alt, ca. 180 cm groß und

schlank.



Der Hundehalter sowie Hinweisgeber zur Person werden gebeten, sich

bei der Polizeistation in Husby unter der Telefonnummer 04634-9397980

zu melden.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell