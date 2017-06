Lunden: Ziemlich unsensibel...

Lunden (ots) - ...war ein Dieb, der sich am vergangenen Sonntag an

der Dekoration zweier Gräber auf einem Friedhof in Lunden vergriffen

hat. Mag der Sachschaden zwar eher gering sein, so ist das

Unverständnis für ein derart respektloses Verhalten umso höher.



Der Geschädigte hatte das Urnengrab seiner Frau auf dem Friedhof

in der Wilhelmstraße mit zwei Rosen in einem Topf versehen. Er

verließ die Gedenkstätte am Samstag um 19.00 Uhr und musste am

Folgetag in der Frühe feststellen, dass Unbekannte nicht nur seine

zwei Rosen, sondern auch die des benachbarten Grabes entwendet

hatten.



Zeugen, die Hinweise auf den Dieb geben können, sollten sich bei

der Polizei in Lunden unter der Telefonnummer 04882 / 1410 melden.



Merle Neufeld









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 28.Jun.2017 | 12:53 Uhr