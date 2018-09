Lunden: Vermisste Person angetroffen - Fahndungslöschung (Folgemeldung zu 180922.1)

von shz.de

22. September 2018, 21:33 Uhr

Lunden (ots) - Dank der Öffentlichkeitsfahndung nach dem

59-jährigen Lundener ist eine Passantin in Heide auf den dort umher

laufenden Mann aufmerksam geworden und hat sich bei der Polizei

gemeldet. Mittlerweile befindet sich Herr Osnabrügge leicht

unterkühlt in einem Krankenhaus.



Die Polizei bedankt sich bei der Unterstützung und bittet um

Löschung der Fahndung insbesondere aus den Online-Portalen.



