Lunden: Verkehrsschild umgefahren und geflüchtet

von shz.de

22. Mai 2019, 11:03 Uhr

Lunden (ots) - In der Nacht zu Montag ist es zu einer

Verkehrsunfallflucht in Lunden gekommen. Die Polizei sucht nun nach

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Verursacher geben können.



In der Zeit von Sonntag, 22.00 Uhr, bis Montag, 04.30 Uhr, ist ein

Verkehrsschild in der Straße Am Gehölz umgefahren worden - der

Verursacher flüchtete.



Es entstand ein Schaden in Höhe von 300 Euro.



Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sollten

sich unter der Telefonnummer 04882/1410 bei der Lundener Polizei

melden.



Maike Pickert









Rückfragen bitte an:

Maike Pickert

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell