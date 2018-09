Lunden: Polizei klärt zahlreiche Straftaten auf

von shz.de

28. September 2018, 10:13 Uhr

Lunden (ots) - Der Lundener Polizei ist es gelungen, in

Zusammenarbeit mit der Ermittlungsgruppe Jugend der Heider Kripo

mehrere Straftaten aufzuklären, die überwiegend junge Menschen in

Lunden innerhalb der letzten sechs Wochen begangen haben. Gegen zwei

der Täter erließ ein Haftrichter gestern Haftbefehl.



Seit August 2018 verzeichneten die Beamten in Lunden vermehrt

Sachbeschädigungen, Diebstähle und Körperverletzungen. So gingen

unter anderem eine Scheibe der Post, der Polizeistation Lunden und

des Eingangs zum Schwimmbad zu Bruch. Am 14. September 2018 kam es

dann zu einem Diebstahl aus einem Fahrzeug. Es verschwand dabei eine

Geldkarte, mit der der Täter noch am selben Tag an einem Automaten

der Sparkasse Geld abhob. Dank der in dem Geldinstitut installierten

Videokamera glückte es den Beamten, den Dieb zu identifizieren und

seine Komplizen ausfindig zu machen. Die 16 und 20 Jahre Männer und

ihre 18-jährige Begleiterin bekannten sich in ihrer Vernehmung zu der

Tat. Am Montag dieser Woche fand über Tag ein Einbruch in eine

Wohnung in der Friedrichstraße statt - ein Fernseher und ein Laptop

waren die Beute. Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich der

Tatverdacht gegen den zuvor genannten 20-Jährigen und gegen einen 15

Jahre alten Dithmarscher und sein Schwester. Wie sich herausstellte,

dürfte der 15-Jährige für insgesamt 15 Straftaten in Frage kommen,

teils agierte er gemeinsam mit Angehörigen einer siebenköpfigen

Tätergruppe. Beide Beschuldigten räumten den Einbruch ein, das

Stehlguts konnten die Polizisten nach Hinweis von Zeugen und mit

Hilfe der Diebe wieder auffinden.



Die Vorführung des Duos vor einem Haftrichter am Amtsgericht

Meldorf erfolgte am Mittwoch. Der Richter erließ Haftbefehl gegen

beide Personen. Der Fall des 15-Jährigen wird voraussichtlich noch im

Oktober verhandelt.



