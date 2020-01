Lunden - Bundespolizisten nehmen vermisste 14-Jährige in Obhut

Avatar_shz von shz.de

08. Januar 2020, 09:53 Uhr

Lunden (ots) - Gestern Abend gegen 18.15 Uhr stellten Bundespolizisten ein

alleinreisendes Mädchen im Bahnhof Lunden fest. Sie war mit dem Zug aus Hamburg

angereist.



Die Personenüberprüfung ergab, dass die 14-Jährige zur Fahndung ausgeschrieben

war. Sie galt als vermisst und war aus einer Wohneinrichtung aus dem Kreis

Dithmarschen abgängig.



Die Bundespolizisten nahmen das Mädchen in Obhut und übergaben sie an die

Einrichtung.



