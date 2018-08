Lütjenburg: Nach Raub auf Frisiersalon Zeugen gesucht

von shz.de

28. August 2018, 09:43 Uhr

Lütjenburg (ots) - Am Donnerstag, den 23. August, überfielen zwei

unbekannte Personen gegen 13:00 Uhr einen Frisiersalon in der

Neuwerkstraße in Lütjenburg. Die Kriminalpolizei in Plön hat die

Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Diese können sich

unter 04522-5005201 bei der Kripo melden.



Aus ermittlungstaktischen Gründen werden in diesem Fall keine

weiteren Details zum Ablauf und dem Aussehen der Tatverdächtigen

gemacht.



