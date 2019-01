Lütjenburg: Diebstahl eines Neuwagens aus Autohaus. Die Polizei sucht Zeugen.

von shz.de

18. Januar 2019, 10:13 Uhr

Lütjenburg (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stahlen

Unbekannte einen Neuwagen vom Hof eines Autohauses in der Straße Auf

dem Hasenkrug 12, in Lütjenburg. Gleichzeitig entwendeten die Täter

vermutlich das Kennzeichen eines ebenfalls auf dem Hof abgestellten

Pkw. Die Polizei sucht Zeugen.



Mittwochvormittag stellte eine Angestellte des Autohauses fest,

dass sowohl ein Pkw der Marke Renault als auch das Kennzeichen eines

auf dem Hof abgestellten Pkw entwendet worden waren.



Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der entwendete Pkw mit dem

sogenannten "Keyless Go" System ausgestattet ist, welches es erlaubt,

das Fahrzeug ohne aktive Benutzung des Autoschlüssels zu entriegeln

und durch das Betätigen des Startknopfes zu starten.



"Keyless-Go" birgt die Gefahr, dass Daten, die sich im Chip des

Autoschlüssels befinden, mit entsprechender Technik aus einer

Entfernung von mehreren Metern ausgelesen werden können. Im Anschluss

kann der Pkw mittels diese Daten geöffnet und gestartet werden.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und richtet

folgende Fragen an mögliche Zeugen:



Wem sind verdächtige Personen im Bereich des Autohauses

aufgefallen?



Wer hat einen Renault Megane Grandtour in schwarz, vermutlich mit

dem entwendeten Kennzeichen "PLÖ-AS 427" ausgestattet, gesehen?



Wer hat das Fahrzeug auf einer nahegelegenen Tankstelle gesehen

oder Personen beim Betanken mit einem Reservekanister beobachtet? Das

Fahrzeug war von Seiten des Autohauses lediglich mit einer

Reservebetankung versehen.



Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Plön unter der Telefonnummer

04522-5005 201 entgegen.



