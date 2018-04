++ Lüneburg - Tatfahrzeug in Hamburg sichergestellt ++

von shz.de

Lüneburg (ots) - Nachdem ein 20-Jähriger am 04.04.18, gegen 00.30

Uhr, durch Schüsse aus einem Pkw heraus schwer verletzt wurde, hat

die Polizei am Vormittag des 06.04.18 den bei der Tat benutzten Audi

sicherstellen können. Der Audi ist im Hamburger Stadtteil Hamm

abgestellt aufgefunden worden. In Folge wurden am Nachmittag des

06.04.18 zwei Wohnungen in Hamm durchsucht. Zu einer Festnahme ist es

bislang nicht gekommen, die Polizei fahndet jedoch weiterhin mit

Hochdruck.









Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell