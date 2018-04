++ Lüneburg - Öffentlichkeitsfahndung nach Mohamed Eke - Wer kann Hinweise auf den Aufenhaltsort des Tatverdächtigen geben? ++

von shz.de

06. April 2018, 18:13 Uhr

Lüneburg (ots) -



Die Polizei Lüneburg fahndet mit einem Foto nach dem 21-jährigen

Mohamed Eke. Dieser steht im dringenden Verdacht am 04.04.18, gegen

00.30 Uhr, einen 20 Jahre alten Mann mit mehreren Schüssen schwer

verletzt zu haben. Im Anschluss daran flüchtete er mit einem

schwarzen Audi. Der Audi wurde am 06.04.18 im Hamburger Stadtteil

Hamm sichergestellt. Aufgrund der Tatumstände ermittelt die Polizei

gegen den Tatverdächtigen wegen des Verdachts des versuchten

Totschlags.



Fahndungsmaßnahmen haben bislang nicht zur Ergreifung des

Tatverdächtigen geführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lüneburg

hat das Amtsgericht Lüneburg eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet.

Der Tatverdächtige Eke wird wie folgt beschrieben:



- 169 cm groß,

- schlank,

- braune Augen,

- schwarze Haare,

- spricht deutsch mit Akzent und arabisch.

- Vorsicht, der Täter könnte bewaffnet sein!



Versuchen Sie nicht den Tatverdächtigen selbst festzunehmen,

sondern informieren Sie bei Antreffen des Täters die Polizei

Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, oder jede andere

Polizeidienststelle.



++ Das Foto des Tatverdächtigen kann unter www.polizeipresse.de

herunter geladen werden. ++









