++ Lüneburg - 20-Jähriger außer Lebensgefahr - Polizei fahndet weiter nach flüchtigen Tatverdächtigen - Wohnungen in Lüneburg, Adendorf, Hamburg und Lübeck durchsucht ++

von shz.de

05. April 2018, 17:23 Uhr

Lüneburg (ots) - Der 20-Jährige, der am 04.04.18, gegen 00.30 Uhr,

in der Carl-Friedrich-Goerdeler-Straße durch mehrere Schüsse verletzt

wurde, ist mittlerweile außer Lebensgefahr.



Wie von hier berichtet, wurde auf eine Gruppe von ca. einem halben

Dutzend Personen aus einem schwarzen Pkw Audi heraus geschossen,

wobei der 20-Jährige schwer verletzt wurden. Nach der Tat sind nach

bisherigen Erkenntnissen zwei Männer im Alter von 21 und 25 Jahren

mit dem Audi geflüchtet.



Ermittler der Lüneburger Polizei haben am frühen Nachmittag des

05.04.18 gemeinsam mit Spezialkräften mehrere Wohnungen in Lüneburg,

Adendorf, Hamburg und Lübeck durchsucht. Auch Diensthunde wurden bei

den Durchsuchungen eingesetzt.



In Lüneburg wurden mehrere Räume im Lüner Weg durchsucht. Eine im

gleichen Haus befindliche Moschee war nicht das Zielobjekt der

Durchsuchung und steht auch in keinerlei Verbindung zu dem genannten

Vorfall.



Zu Festnahmen ist es im Rahmen der Durchsuchungen nicht gekommen.

Auch die Tatwaffe konnte bislang nicht sichergestellt werden.



Die Polizei fahndet weiterhin nach den flüchtigen Tätern.









Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Antje Freudenberg

Telefon: 04131-8306-2515

Mobil: 015209348988

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/



Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell