Lübeck / Versammlungsgeschehen im Lübecker Stadtteil St. Lorenz

Avatar_shz von

09. April 2022, 18:06 Uhr

Lübeck (ots) -

Am heutigen Samstagnachmittag (09.04.) fand in der Hansestadt Lübeck eine angemeldete Versammlung in Form eines Autokorsos statt. Insgesamt nahmen 60 Fahrzeuge teil.

Unter dem Motto "Gegen den Hass!" versammelten sich auf dem Park & Ride Parkplatz in der Straße An der Hansehalle gegen 14:30 Uhr zirka 150 Teilnehmende, um Bezug auf den Krieg in der Ukraine zu nehmen und für ein friedliches Miteinander zu demonstrieren. Nach einer Auftaktkundgebung setzte sich die Fahrzeugkolonne um 15:30 Uhr über die Straße Bei der Lohmühle in Bewegung.

Der aus insgesamt 60 Fahrzeugen bestehende Autokorso führte im weiteren Verlauf in Richtung Schönböckener Straße, Artlenburger Straße und Wisbystraße. In der Hansestraße musste der Autokorso durch die Einsatzkräfte aufgrund von Auflagenverstößen und des Verdachts der Begehung von Straftaten, insbesondere der billigenden Haltung zum Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, sowie des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen durch die Einsatzkräfte aufgestoppt werden. Das Verhalten aus den Fahrzeugen heraus wurde von Versammlungsbehörde und Polizei nicht toleriert. Nach dem Ausschluss von vier Teilnehmern sowie der Fertigung von Strafanzeigen wurde die geplante Route verkürzt und der Aufzug in enger Abstimmung mit der vor Ort anwesenden Versammlungsbehörde über die zuvor befahrene Strecke wieder zurück zum Ausgangspunkt geführt. Die Versammlung endete um 16:56 Uhr.

Während des Demonstrationsgeschehens kam es entlang der Aufzugsstrecke zeitweise zu Verkehrsbehinderungen und kurzfristigen Sperrungen.

