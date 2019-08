Lübeck: Lebensgefährliches Verhalten

von shz.de

07. August 2019, 12:03 Uhr

Kiel (ots) -



25-jähriger Lübecker kletterte im Abstellbereich der DB auf einen

Waggon, unterhalb der Hochspannungsleitung.



Bereits am vergangenen Wochenende, 03.08.2019, fuhr eine Streife

der Bundespolizei Abends durch die Abstellgruppe der Deutschen Bahn

am Güterbahnhof. Auf dem Dach eines abgestellten Eisenbahnwaggons

sahen sie einen jungen Mann. Als die Beamten den 25-jährigen

ansprachen und aufforderten, herunterzukommen, verhielt er sich

zunächst unkooperativ und wollte den Anweisungen der Beamten nicht

Folge leisten. Die Bundespolizisten ließen jedoch nicht locker und

hatten schließlich doch Erfolg. Sie wiesen den jungen Mann

eindringlich auf die vorhandenen Gefahren hin, überprüften seine

Identität und sprachen nach Anzeigenerstattung wegen "Verbotenen

Aufenthaltes im Gleisbereich" einen Platzverweis aus.



"Wir weisen an dieser Stelle ausdrücklich auf die Gefahren hin,

die bei diesen lebensgefährlichen Leichtsinnsaktionen vorhanden sind.

Nicht nur, dass das Betreten der Gleisanlagen und klettern auf

abgestellte Waggons verboten ist, führen Hochspannungsleitungen über

diese Bereiche. In einem Abstand von bis zu 1,50 Metern kann es zu

einem Stromüberschlag kommen und der endet meist tödlich. Man muss

die Stromleitung also überhaupt nicht berühren."









Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Kiel

Pressesprecher

Gerhard Stelke

Telefon: 0431 98 071 119

mobil : 0171 24 72 898

E-Mail: gerhard.stelke@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste



