Lübeck - Kücknitz Schwere Brandstiftung - Fußmatte steht in Flammen

03. Februar 2020, 16:02 Uhr

Lübeck (ots) - Am Samstagnachmittag (01.02.2020) kam es im Lübecker Stadtteil

Kücknitz zu einer schweren Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus. Die Bewohner

des Hauses wurden nicht verletzt.



Bei den Beamten der Polizeistation Kücknitz ging am Samstagnachmittag, gegen

17.20 Uhr, die Meldung ein, dass der Treppenaufgang eines Mehrfamilienhauses in

der Tilsitstraße extrem verraucht sei.



Die Straße wurde abgesperrt und die Feuerwehr begab sich in das verqualmte Haus.

Es wurde festgestellt, dass offensichtlich eine Fußmatte vor einer Wohnung in

Brand gesetzt wurde. Die Flammen hatten bereits auf die Wohnungstür

übergegriffen.



Das Feuer konnte gelöscht werden. Die Bewohner des Hauses wurden vorsorglich

medizinisch untersucht, es wurde aber glücklicherweise niemand verletzt.



Das Kommissariat 11 der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Um die

Brandursache zu klären, folgen nun kriminaltechnische Untersuchungen.



Zudem werden Zeugen gesucht und die Kriminalpolizei fragt: Wer hat an dem

Nachmittag im Bereich der Tilsitstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer

kann etwas zu dem Brand sagen oder hat Personen dort gesehen, die sich auffällig

verhalten haben?



Nachfragen zu diesem Sachverhalt sind zu richten an die Pressestelle der

Polizeidirektion Lübeck.



