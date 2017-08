Lübeck/Hamburg / Entweichung eines Strafgefangenen aus der JVA Lübeck

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Lübeck (ots) -



Am Mittag des heutigen Tages ist in Hamburg ein Strafgefangener

der Justizvollzugsanstalt Lübeck während einer durch zwei

Anstaltsmitarbeiter begleiteten Ausführung zu seiner Familie

entwichen.



Der 65 Jahre alte Willi Schubert verbüßt eine Freiheitsstrafe von

neun Jahren wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit

gefährlicher Körperverletzung. Er ist 179 cm groß, schlank und hat

blaue Augen und schwarze volle Haare. Er trägt an beiden Armen und an

den Handrücken diverse Tätowierungen.



Fünf seit September 2015 bereits erfolgte Ausführungen waren

beanstandungsfrei verlaufen. Die Fahndung nach dem Verurteilten ist

unverzüglich eingeleitet worden.



Staatsanwaltschaft und Polizei bitten Zeugen, die Willi Schubert

gesehen haben und Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben können, um

Hinweise an das Kommissariat 16 der Polizei Lübeck unter 0451/1310

oder jede andere Polizeidienststelle.



Für Rückfragen zu dieser Meldung steht Medienvertretern die

Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck, Frau

Oberstaatsanwältin Dr. Ulla Hingst, am heutigen Abend bis 21:30 Uhr

unter der Rufnummer 0170- 56 50 837 und sodann ab morgen 08:00 Uhr

unter der Rufnummer 0451 371 1001 zur Verfügung.



Rückfragen bis 21.30 Uhr oder ab 23.08.2017,08.00 Uhr an:

Dr. Ulla Hingst

Pressesprecherin

Staatsanwaltschaft Lübeck

Tel.: 0451/ 3711001

Tel.:0170/5650837



