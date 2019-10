Lübeck _ Buntekuh / Unfallflucht in der Spenglerstraße - die Polizei sucht Zeugen

Avatar_shz von shz.de

09. Oktober 2019, 14:54 Uhr

Lübeck (ots) - Am Dienstagmorgen (08.10.2019) um 07.30 Uhr wurde

ein Fahrradfahrer in der Lübecker Spenglerstraße bei einem

Überholvorgang von einer Sattelzugmaschine gestreift und zu Fall

gebracht. Der Fahrer / die Fahrerin der Sattelzugmaschine entfernte

sich vom Unfallort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.



Der 37-jährige Fahrradfahrer wurde bei dem Sturz auf die Fahrbahn

verletzt. Nach Erstversorgung durch die Besatzung eines

Rettungswagens wurde der Lübecker in eine nahegelegene Klinik

transportiert.



Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um eine weiße

Sattelzugmaschine ohne Aufschrift und ohne Sattelauflieger gehandelt

haben. Nach der Berührung des Fahrradfahrers auf Höhe Spenglerstraße

45 habe die Sattelzugmaschine ihre Fahrt ohne anzuhalten in Richtung

Steinbrückstraße fortgesetzt.



Die Ermittlungen zu diesem Unfall werden auf dem 2. Polizeirevier

geführt. Zeugenhinweise zu dem Vorfall oder Hinweise zu der

flüchtigen Sattelzugmaschine werden unter 0451 - 1310 erbeten.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Dierk Dürbrook

Telefon: 0451-131 2004 / 2015

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell