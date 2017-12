Lübeck / Auseinandersetzung am ZOB-Untersuchungshaft angeordnet

von shz.de

erstellt am 12.Dez.2017 | 13:03 Uhr

Lübeck (ots) - Gemeinsame Medien-Information Der 17-jährige

Beschuldigte wurde am gestrigen Montagnachmittag (11.12.) auf Antrag

der Staatsanwaltschaft Lübeck dem Haftrichter vorgeführt. Dieser

erließ Untersuchungshaftbefehl wegen Fluchtgefahr und ordnete den

Vollzug der Untersuchungshaft an. Der Mann wurde der

Justizvollzugsanstalt zugeführt.



Nachfragen zu diesem Sachverhalt sind zu richten an die

Pressestelle der Staatsanwaltschaft Lübeck.









Rückfragen bitte an:

Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck

Pressestelle der Staatsanwaltschaft Lübeck, Travemünder Allee 9,

23568 Lübeck, 0451-371-1101

veröffentlicht:

Stefan Muhtz, Pressesprecher der Polizeidirektion Lübeck

Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Stefan Muhtz

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/LPA/lpa_node.html



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell