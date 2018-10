Loop / Kreis RD-ECK - Schuppen brannte nieder

von shz.de

10. Oktober 2018, 14:23 Uhr

Loop / Kreis RD-ECK (ots) - 181010-1-pdnms Schuppen brannte

nieder



Loop / Kreis RD-ECK. Beim Brand eines Schuppens in der Looper

Hauptstraße entstand vergangene Nacht Sachschaden in noch unbekannter

Höhe. Die Eigentümerin (88) im nahen Wohngebäude wurde gegen 01.40

Uhr (10.10.18) durch einen Rauchmelder auf das Feuer aufmerksam und

rief die Feuerwehr. Atemschutzträger brachten die alte Dame

unverletzt ins Freie. Sie wurde noch in der Nacht von Angehörigen

betreut. Die Flammen griffen auch auf das Dach des Wohnhauses über,

woraufhin die Feuerwehr Teile des Daches öffnen musste. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen und

den Brandort beschlagnahmt. Das Wohnhaus bleibt nutzbar. Die Höhe des

Sachschadens steht noch nicht fest.



