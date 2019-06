LKW von Fahrbahn abgekommen und umgekippt - Vollsperrung der B199 zwischen Stadum und Leck

von shz.de

25. Juni 2019, 13:53 Uhr

Leck/Stadum (ots) - Aus bisher ungeklärter Ursache ist am

Dienstagmittag (25.06.19), um 12.14 Uhr, ein Lkw der von Leck in

Richtung Stadum auf der B199 fuhr, von der Fahrbahn nach rechts in

den Graben gefahren und dort umgekippt. Der Fahrer wurde nicht

verletzt. Die Bergungsarbeiten des mit Trapezblechen beladenen LKW

dauern an. Die B 199 zwischen Stadum und Leck ist für die Zeit der

Bergung des LKW und dessen Ladung voll gesperrt. Eine Umleitung ist

ausgeschildert.









