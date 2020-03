Lkw-Unfälle auf der BAB 1

Avatar_shz von shz.de

10. März 2020, 14:02 Uhr

Ratzeburg (ots) - Am 09.03.2020, gegen 15:25 Uhr ereignete sich auf der BAB 20

in Fahrtrichtung Bad Segeberg, kurz hinter der Abfahrt Lübeck-Süd, ein

Verkehrsunfall mit einem Lkw.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Fahrer eines Lkw mit Anhänger die

BAB 20 aus Mecklenburg-Vorpommern kommend in Fahrtrichtung Bad Segeberg, als er

aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeuggespann verlor, von

der Fahrbahn nach rechts abkam und auf der Bankkette zur Seite kippte. Der

Fahrer wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.



Der Verkehr auf der Autobahn 20 in Richtung Westen wurde zwischen den

Anschlussstellen Lübeck-Süd und Lübeck-Genin über die linke Fahrspur an der

Unfallstelle vorbeigeführt.



Während der Bergungs- und Aufräumarbeiten kam es zu einem weiteren

Verkehrsunfall. Gegen 20:20 Uhr fuhr ein Sattelzug mit Anhänger infolge von

Unachtsamkeit geradeaus in einen auf dem rechten Fahrstreifen stehenden

Absicherungsanhänger der Autobahnmeisterei. Der Sattelzug kam daraufhin

ebenfalls von der Fahrbahn ab und kippte um. Verletzt wurde hier zum Glück

niemand.



Die Bundesautobahn musste in diesem Bereich der Unfallstelle nun komplett für

die Bergungsarbeiten gesperrt werden. Der Fahrzeugverkehr wurde im Bereich der

Anschlussstelle Lübeck-Süd von der Autobahn heruntergeleitet.



Erst am 10.03.2020, gegen 03:45 Uhr wurde die komplette Fahrbahn wieder

freigegeben.



