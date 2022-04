LKW mit Kartoffeln umgekippt - Folgemeldung

Avatar_shz von

05. April 2022, 20:45 Uhr

Ratzeburg (ots) -

05. April 2022 | Kreis Stormarn - 05.04.2022 - BAB 20/ Lübeck

Am 05.04.2022 kam es gegen 12:45 Uhr auf der BAB 20 kurz hinter dem Rastplatz "Auf dem Karkfeld" in Fahrtrichtung Bad Segeberg zu einem Verkehrsunfall.

Gegen 19:30 Uhr konnte die Vollsperrung der BAB 20 in Fahrtrichtung nach Abschluss der Bergungsarbeiten aufgehoben werden. In Höhe des Rastplatzes "Auf dem Karkfeld" kann es jedoch aufgrund der Schäden an der Mittelschutzplanke weiterhin zu Verkehrsbehinderungen kommen. Da die Schäden erst im Laufe des morgigen Tages behoben werden können, bleiben die Überholspuren in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

