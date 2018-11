LKW-Kontrolle auf der A7

von shz.de

22. November 2018, 16:23 Uhr

Polizeidirektion Flensburg (ots) - Am Donnerstag (22.11.2018), in

der Zeit von 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr, wurden im Rahmen einer

Schwerlast- und Gefahrgutkontrolle durch Beamte des Polizeiautobahn-

und Bezirksrevieres Nord auf dem Rastplatz Jalmer Moor ca. 35

Lastkraftwagen und deren Fahrer überprüft.



Unterstützt wurden die Beamten durch Mitarbeiter der

Bundeszollverwaltung, des Bundesamtes für Güterverkehr sowie einem

Mitarbeiter der Gesellschaft für die Entsorgung von Sonderabfällen.



Gleich zu Beginn der Kontrolle wurde ein LKW aus Osteuropa der

Kontrolle unterzogen. Es wurde festgestellt, dass gegen den

27-jährigen LKW-Fahrer aus Osteuropa ein Haftbefehl bestand. Der Mann

wurde vor Ort festgenommen. Er wird einem Haftrichter vorgeführt. Der

Spediteur aus Osteuropa muss sich nun um die Rückführung des LKW

kümmern.



Weiterhin wurde ein LKW aus dem Bundesgebiet kontrolliert, welcher

mit Gefahrgut beladen war. Der "Gefahrgutführerschein" des Fahrers

ist Anfang des Jahres in einem osteuropäischen Land in Papierform

ausgestellt worden. Seit 2013 hätte diese Bescheinigung jedoch in

Form eines Kartenformates ausgestellt werden müssen. Dieser

beanstandete Gefahrgutführerschein wurde sichergestellt. Die

Weiterfahrt des LKW musste untersagt werden. Ein Strafverfahren gegen

den Fahrer wurde eingeleitet.



Weiterhin mussten die Beamten fünf Anzeigen nach dem

Fahrpersonalrecht fertigen, welches EU-weit die Lenk- u. Ruhezeiten

von LKW-Fahrern regelt.









