Lkw-Fahrer mit 2,45 Promille

23. Dezember 2019, 20:52 Uhr

In den Nachmittagsstunden des 23.12.2019 beobachtete ein Zeuge in seinem Pkw

zunächst auf der B 404 und im weiteren Verlauf auf der BAB 24 einen Sattelzug

mit polnischer Zulassung, dessen Fahrer Schwierigkeiten hatte, seine Spur zu

halten. Er informierte die Polizei.



Beamte des Polizei- Autobahn- und Bezirksrevieres Ratzeburg konnten den besagten

Lkw an der Anschlussstelle Talkau gegen 14:16 Uhr feststellen. Sie folgten dem

Sattelzug, welcher in seiner Fahrspur mehrfach von links nach rechts gelenkt

wurde.



Die Polizeibeamten entschlossen sich die Fahrtüchtigkeit des Fahrers zu

überprüfen und kontrollierten das Lastkraftwagengespann auf dem Parkplatz

Roseburg. Fahrer des Sattelzuges war ein 49-jähriger aus Weißrussland. Im Rahmen

der Atemalkoholmessung erzielte er einen Wert von 2,45 Promille. Der

Sattelauflieger war nicht beladen.



Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Eine

Blutprobe wurde ihm entnommen. Gegen ihn wird eine Strafanzeige wegen

"Trunkenheit im Verkehr" gefertigt. Der Fahrer wurde durch einen Arbeitskollegen

mitgenommen.



Eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kann nach derzeitigem

Ermittlungsstand ausgeschlossen werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg



- Stabsstelle / Presse -



Frank Gauglitz Telefon: 04156/29545



