Lkw-Fahrer fährt unter Drogen

22. Februar 2019, 13:53 Uhr

Ratzeburg (ots) - 22. Februar 2019 - Kreis Herzogtum Lauenburg

- 21.02.2019 - Besenthal



Polizeibeamte des Polizei- Autobahn- und Bezirksrevieres Ratzeburg

führten am gestrigen Vormittag Schwerlastverkehrskontrollen auf der

Bundesautobahn 24 durch.



Gegen 11:30 Uhr stoppten sie einen Sattelzug (40 Tonnen) an der

Anschlussstelle Gudow, auf der Richtungsfahrbahn Hamburg. Im

Führerhaus konnten die Beamten Cannabisgeruch feststellen. Zudem war

der 46-jährige Berufskraftfahrers auch nicht fahrtüchtig. Es bestand

der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss gefahren ist. Der

Beschuldigte räumte vor Ort ein, am Abend zuvor einen Joint geraucht

zu haben.



Nach dem Fund einer geringen Menge Cannabis, welches der Fahrer im

Führerhaus mit sich führte und freiwillig aushändigte, wurde eine

Blutprobe entnommen. Anschließend wurde ihm die Weiterfahrt

untersagt.









