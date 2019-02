LKA-SH: Weniger Falschgeld in Schleswig-Holstein im Umlauf

von shz.de

04. Februar 2019, 13:53 Uhr

Kiel (ots) - Der Bundestrend setzt sich auch in Schleswig-Holstein

fort: Die Zahl der Falschgeldfälle ist 2018 deutlich gesunken. Das

Landeskriminalamt Schleswig-Holstein verzeichnete 2018 insgesamt 1554

Ermittlungsvorgänge, das sind 270 weniger als im Vorjahr. Auch die

Anzahl der im Zahlungsverkehr sichergestellten Falschgeldnoten lag

2018 mit 1725 Stück unter dem Vorjahresniveau (2017: 2019 Stück). 472

Falschnoten wurden darüber hinaus außerhalb des Zahlungsverkehrs von

der Polizei gefunden oder von Bürgern als Fundnoten abgegeben.



Ein Grund für die positive Entwicklung ist die Einführung der

neuen "Europa-Serie" des Euro mit verbesserten Sicherheitsmerkmalen

wie dem erneuerten, durchsichtigen Porträtfenster und der

Smaragdzahl: Beim Kippen verändert sich die Farbe und ein Balken

wandert auf und ab. Diese Sicherheitsmerkmale erschweren

Geldfälschern das Handwerk.



Obwohl es deutliche Rückgänge bei den 20-Euro-Noten und leichte

Rückgänge bei den 50-Euro-Noten gibt, machen diese Stückelungen noch

immer rund 92 Prozent aller sichergestellten Blüten aus und sind

damit die am meisten gefälschten Geldnoten in Schleswig-Holstein.

Falsche 5-Euro-Noten sowie 200- und 500-Euro-Noten spielen - ebenso

wie ausländische Währungen - bei der Bekämpfung der

Falschgeldkriminalität kaum noch eine Rolle.



Der Verkauf von gebrauchsfertigen, falschen Euro-Banknoten über

das Darknet ist dagegen seit 2014 ein stetig wachsendes

Kriminalitätsphänomen. Günstige, komplett gefälschte Euro-Banknoten

in guter Qualität, sowie leicht zugängliche Komponenten, wie

Euro-Hologramme, können im Internet bestellt und käuflich erworben

werden. Das Hologramm ist immer noch eines der wichtigsten

Sicherheitsmerkmale auf Euro-Banknoten.



Aber auch das Darknet ist kein sicherer Rückzugsraum für

potenzielle Falschgeldverbreiter. Im Juli 2018 konnte unter anderem

ein spektakulärer Schlag gegen einen 32-jährigen Geldfälscher aus

Österreich geführt werden. Der Straftäter hatte selbst produzierte

10-, 20- und 50-Euro-Falschnoten auf einem Internet-Markplatz

angeboten und verkauft. Das Falschgeld wurde den Käufern anonym über

DHL-Packstationen zugestellt. Bezahlt wurde mit der digitalen Währung

Bitcoin.



Bei Durchsuchungsmaßnahmen gegen den Täter fanden die Ermittler

neben Falschnoten auch Informationen über seine Kunden. Die

Falschgeldkäufer stammten aus ganz Europa. Auch sieben Beschuldigte

aus Schleswig-Holstein hatten sich Falschgeld von dem

österreichischen Hersteller beschafft. Im Rahmen der der

eingeleiteten Ermittlungsverfahren konnten durch die Ermittler der

Falschgeld-Dienststelle im LKA Schleswig-Holstein falsche

50-Euro-Noten aufgefunden und sichergestellt werden. Einige der

bestellten Falschgeldnoten waren bereits illegal im Zahlungsverkehr

verausgabt worden.



Die Ermittler der Falschgelddienststelle raten, verdächtige

Banknoten eingehend auf Echtheit zu überprüfen. Für falsche Banknoten

wird kein Ersatz geleistet. Weitere Informationen zur

Falschgeldprävention gibt es bei der Deutschen Bundesbank sowie der

Polizei im Internet unter:



http://www.bundesbank.de/falschgeld



http://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falschgeld.

html









