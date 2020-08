LKA-SH: Neue Rufnummern für die Pressestelle des Landeskriminalamtes Schleswig-Holstein

Avatar_shz von shz.de

12. August 2020, 15:33 Uhr

Kiel (ots) - Das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein stellt am kommenden Freitag, 14. August 2020,die Telefonanschlüsse aller Mitarbeiter/innen auf fünfstellige Rufnummern um. Ziel ist eine bessere und übersichtlichere Struktur für einen in den vergangenen Jahren stark gewachsenen Personalkörper.



Auch die Pressestelle des LKA SH ist davon betroffen und wird ab dem genannten Stichtag unter folgenden Rufnummern erreichbar sein:



Uwe Keller: 0431/160-41112 Carola Jeschke: 0431/160-41119



Die Erreichbarkeit per E-Mail bleibt unverändert: presse.kiel.lka@polizei.landsh.de



Landeskriminalamt Schleswig-Holstein Carola Jeschke/Uwe Keller Telefon: 0431/160-41112 oder -41119 E-Mail: Presse.Kiel.LKA@Polizei.LandSH.de



