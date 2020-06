LKA-SH: Nach Sprengung eines Geldautomaten in Kaltenkirchen: Amtsgericht Kiel ordnet Untersuchungshaft für Beschuldigte an

Avatar_shz von shz.de

Kiel (ots) - Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Kiel und des Landeskriminalamtes Schleswig-Holstein



Folgemeldung zur Medieninformation vom 16. Juni 2020



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel hat das Amtsgericht Kiel gegen einen 18 Jahre alten niederländischen Staatsangehörigen und einen 25 Jahre alten beschuldigten marokkanischen Staatsangehörigen die Untersuchungshaft angeordnet. Die Beschuldigten, denen das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und Diebstahl in einem besonders schweren Fall vorgeworfen wird, sind anschließend in verschiedene Justizvollzugsanstalten verbracht worden.



