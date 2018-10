LKA-SH: Nach Schlägerei zwischen Rockern in Schwesing: LKA durchsucht Wohn- und Geschäftsräume von 18 Beschuldigten

von shz.de

16. Oktober 2018, 11:13 Uhr

Kiel (ots) - Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens gegen mehrere

Mitglieder des Rockerclubs Hells Angels MC Coastland aus Flensburg

sowie der Red Devils Flensburg haben Ermittler des

Landeskriminalamtes Schleswig-Holstein (LKA) am heutigen Dienstag,

16. Oktober 2018, in den frühen Morgenstunden insgesamt 21 Objekte im

Raum Flensburg, Schleswig und Niebüll durchsucht. Die zeitgleiche

Durchsuchung erfolgte sowohl in Wohnhäusern und einem Clubhaus, als

auch in einem gewerblich genutzten Objekt. Ziel der Durchsuchung war

es, verfahrensrelevante Gegenstände wie Tatbekleidung,

Mobilfunkgeräte, Waffen oder andere gefährliche Gegenstände

sicherzustellen.



Im Zentrum der Ermittlungen stehen 18 Personen, die verdächtigt

werden, am 18. August 2018 am Rande der Rennveranstaltung "HotWheelz"

auf dem Flugplatz Schwesing bei Husum Angehörige des verfeindeten

Rockerclubs Mongols MC Bad Coast Husum nach einer Provokation

angegriffen und mindestens zwei von ihnen schwer verletzt zu haben.

Eine Person erlitt dabei eine Stichverletzung und musste notoperiert

werden.



Das LKA ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen

Körperverletzung und konnte bislang 18 Tatverdächtige identifizieren,

für die Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt und heute umgesetzt wurden.

Dabei spielten nicht nur Zeugenaussagen eine wichtige Rolle, sondern

auch das Hinweisportal der Landespolizei, auf dem Zeugen Fotos und

Videomaterial vom Tatgeschehen hochladen konnten. Anhand des

Bildmaterials konnten die Ermittler die Identität weiterer

Tatbeteiligter feststellen.



Bei der heutigen Durchsuchung wurden unter anderem

Mobilfunkgeräte, elektronische Datenträger sowie Betäubungsmittel

sichergestellt. Die Ermittler fanden außerdem diverse Hieb- und

Stichwaffen. An dem Einsatz waren rund 150 Kräfte beteiligt.









