LKA-SH: Nach Schlägerei zwischen Rockerclubs in Schwesing: LKA schaltet Hinweisportal frei/Bilder und Videos können auch anonym hochgeladen werden

20. August 2018, 14:23 Uhr

Kiel (ots) - Nach einer Schlägerei zwischen Mitgliedern

rivalisierender Rockerclubs am vergangenen Sonnabend, 19. August

2018, auf dem Flugplatz Husum-Schwesing sucht das Landeskriminalamt

Schleswig-Holstein (LKA) jetzt nach weiteren Zeugen und Bildmaterial.

Fotos und Videomaterial von Zeugen des Vorfalls können ab sofort auf

dem Hinweisportal der Landespolizei unter https://sh.hinweisportal.de

und dem Ereignisnamen "Hot Wheelz in Schwesing - Schlägerei zwischen

Hells Angels und Mongols MC" hochgeladen werden.



Wichtig dabei: Dies kann völlig anonym erfolgen. Angaben zur

Identität des Hinweisgebers sind freiwillig. Das Hinweisportal dient

ausschließlich zur Übersendung von Bild- und Videohinweisen und ist

nur für einen begrenzten Zeitraum freigeschaltet. Für allgemeine

Hinweise wenden Sie sich bitte an das ermittelnde Sachgebiet LKA 214,

Telefon 0431/160-4214, oder nutzen Sie die Online-Wache unter https:

//www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/Polizei/eRevier/Online

wache/Onlinewache.html.



Am Rande der Rennveranstaltung "HotWheelz" auf dem Flugplatz

Schwesing bei Husum sind am Sonnabend Mitglieder des Rockerclubs

Mongols MC Bad Coast Husum mit Mitgliedern des Satisfaction Grenz MC

Westcoast Husum, der Red Devils Flensburg und der Hells Angels

Coastland aneinandergeraten. Durch die von einer Gruppe offen zur

Schau getragene Mitgliedschaft im Mongols MC fühlten sich Mitglieder

der anderen Clubs offenbar provoziert. Nach einem verbalen

Schlagabtausch kam es zu einer Schlägerei, bei der drei Personen

schwer verletzt wurden. Eine Person erlitt eine Stichverletzung und

musste notoperiert werden. Nach bisherigen Erkenntnissen waren etwa

15 bis 20 Personen an der gewalttätigen Auseinandersetzung beteiligt.

Das LKA hat die Ermittlungen übernommen.









