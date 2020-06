LKA-SH: LKA gibt Entwarnung: Die verlorene Schusswaffe wurde aufgefunden Folgemeldung

Avatar_shz von shz.de

26. Juni 2020, 14:12 Uhr

Kiel (ots) - Die im Rahmen eines Einsatzes verlorene Schusswaffe ist gefunden worden. Ein aufmerksamer Bürger hat die Pistole in Norderstedt auf der Quickborner Straße gefunden und sie anschließend zum nächsten Polizeirevier gebracht.



Wie berichtet, war die Waffe in der vergangenen Nacht, 26. Juni 2020, während eines Einsatzes im Bereich Qickborn/Norderstedt verloren gegangen. Sofort eingeleitete intensive Suchmaßnahmen waren bis zum Morgen erfolglos geblieben. Da es sich um eine schussbereite, scharfe Pistole handelte, hatte sich das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein dazu entschieden, eine Warnmeldung herauszugeben.



Wir bedanken uns bei allen Medien für ihre Unterstützung.



