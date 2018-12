LKA-SH: Geldautomatensprengung Lübeck-Travemünde am 14.12.18, Fahndungsaufruf

von shz.de

19. Dezember 2018, 08:13 Uhr

Kiel (ots) - Am 14.12.18, gegen 04:50, haben mindestens zwei Täter

im Vorraum der Filiale der Commerzbank-Filiale, Vorderreihe 50,

Lübeck-Travemünde, einen Geldautomaten gesprengt. Zeugenhinweisen

zufolge nutzten zwei tatverdächtige, dunkel gekleidete Männer einen

ebenfalls dunklen Motorroller ohne Kennzeichen, mit dem sie vom

Tatort in Richtung Rose und Kurgartenstraße flüchteten. Wenige

Stunden später wurde ein solches Fahrzeug im Bereich der Steilküste

am Aussichtspunkt in der Nähe des Erlebniscafe Hermannshöhe gefunden.

Die Ermittler des LKA vermuten, dass es sich dabei um das

Fluchtfahrzeug handelt. Wer kann Hinweise auf einen Motorroller mit

zwei Männern geben, der zwischen 4.00 Uhr und 6.00 Uhr durch

Travemünde, vermutlich in Richtung des Weges entlang der Steilküste,

gefahren sein dürfte. Wer hat im Ortsteil Brodten in der Umgebung der

Straße Hermannshöhe verdächtige Beobachtungen gemacht? Da anzunehmen

ist, dass die Täter ihre Fluchtroute geplant haben, bittet das LKA um

Hinweise zu Beobachtungen aus den Tagen vor der Tat, die zu solch

einem Verhalten passen könnten. Bitte teilen sie ihre Beobachtungen

der Polizei, gern auch über den Serviceruf 110, mit.









