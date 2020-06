LKA-SH: Eingangstür der Polizeistation Dietrichsdorf gesprengt: LKA sucht Zeugen

Avatar_shz von shz.de

30. Juni 2020, 14:13 Uhr

Kiel (ots) - Nachdem unbekannte Täter in der Nacht zu Sonntag, 21. Juni 2020, die Eingangstür der Polizeistation Kiel-Dietrichsdorf unter Einsatz von Pyrotechnik schwer beschädigt haben, sucht das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein nach weiteren Zeugen. Erste Ermittlungen der Sprengstoffexperten des LKA haben ergeben, dass es sich bei dem Sprengsatz um zugelassene Pyrotechnik handelt, für die man allerdings eine besondere Erlaubnis benötigt. Zum Tatzeitpunkt war die Polizeistation nicht besetzt.



Gegen 1.30 Uhr hatte eine Explosion etliche Anwohner aus dem Schlaf gerissen. Zeugen haben anschließend einen silberfarbenen Wagen älteren Baujahres beobachtet, der mit hoher Geschwindigkeit vom Tatort aus über die Brücke am Ostring in die Straße Strohredder (Fahrtrichtung Famila) fuhr. Die Ermittler fragen nun: Wer hat diesen Wagen auch gesehen und kann nähere Angaben dazu machen?



Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter Polizeiruf 110 in Verbindung zu setzen



