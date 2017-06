Litauer mit gestohlenen Aufsitzmähern festgenommen; Kein Führerschein, Autokennzeichen gefälscht

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Heute Morgen gegen 04.30 Uhr kontrollierte eine Streife der

Bundespolizei einen aus Dänemark kommenden Kastenwagen mit deutschen

Kennzeichen auf der Autobahn.



Der Fahrer wies sich mit litauischen Dokumenten aus. Als die

Bundespolizisten den Laderaum öffnen ließen, entdeckten sie dort zwei

hochwertige Aufsitzrasenmäher, einen Hochdruckreiniger sowie

elektronische Werkzeuge. Eigentumsnachweise konnte der 44-Jährige

jedoch nicht vorlegen. Auf Befragen nach der Herkunft der Gegenstände

konnte der Litauer keine plausible Erklärung abgeben.



Bei weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass die beiden

Aufsitzrasenmäher (Wert ca. 6000,- /Stk.) in Dänemark entwendet

wurden. Die Autokennzeichen waren nicht für den Fiat Ducato

ausgegeben, die Zulassungs- und TÜV Plaketten waren gefälscht.



Auch hatte der 44-Jährige keinen Führerschein, dieser war im vor 9

Jahren abgenommen worden. Der Mann muss sich nun wegen

Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.



Dier dänische Polizei hat ein Auslieferungsersuchen gestellt. Er

wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Der Litauer wurde nach

richterlicher Vorführung beim Amtsgericht Flensburg in die

Justizvollzugsanstalt Flensburg eingeliefert.



Der Generalstaatsanwalt in Schleswig prüft derzeit die

Auslieferung nach Dänemark.



Erst vor zwei Wochen hatte die Bundespolizei bei einem Rumänen

mehrere in Dänemark gestohlene Fahrräder und ein Stromgenerator

festgestellt. Der 44-Jährige wurde in Auslieferungshaft genommen.









