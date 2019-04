List auf Sylt - Einbruch in Verkaufshalle - Geldautomat aufgeschweißt

von shz.de

29. April 2019, 16:03 Uhr

List auf Sylt (ots) - Am frühen Montagmorgen (29.04.19), gegen

02.30 Uhr, wurde in die "Alte Tonnenhalle", in der Straße Am Hafen in

List auf Sylt eingebrochen. Um in die Verkaufshalle zu gelangen,

brachen die unbekannten Täter die Eingangstür gewaltsam auf.

Daraufhin begaben sie sich zu einem in der Halle aufgestellten

Geldautomaten und öffneten diesen mittels eines Schneidbrenners.

Anschließend entnahmen sie das Bargeld aus dem Geldautomaten und

entkamen unerkannt. Die Kripo auf Sylt hat die Ermittlungen

aufgenommen und fragt: Wer hat auffällige Personen oder Fahrzeuge im

Bereich List beobachtet? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich

unter der Rufnummer 04651-70470 mit der Polizei in Verbindung zu

setzen.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell