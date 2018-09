Linden: Zahlreiche Leuchtmittel und Starter aus Außenlampen gefunden - Besitzer gesucht!

von shz.de

17. September 2018, 10:13 Uhr

Linden (ots) - Nach der Anzeigenaufnahme mehrerer Diebstähle von

Neonröhren und Startern aus Außenbeleuchtungen in Linden innerhalb

der letzten Wochen, haben die Polizeibeamten der Polizeistation

Hennstedt einen jugendlichen Dithmarscher ermittelt, der für die

Diebstähle in Betracht kommt. Den Polizisten sind weitere

Leuchtstoffröhren verschiedener Längen sowie mehrere Starter

übergeben worden. Es ist davon auszugehen, dass die Gegenstände aus

anderen Diebstählen stammen könnten. Wem also im Großraum Linden und

Umgebung Beleuchtungseinrichtungen durch Diebstahl abhandengekommen

sind, der kann sich gerne bei der Polizei in Hennstedt unter 04836-13

10 melden.



Rückfragen bitte an:

Maike Pickert

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell