Leichtkraftrad übersehen

26. September 2018, 10:13 Uhr

Ratzeburg (ots) - Hoisdorf



Am 25.09.2018, gegen 15.25 Uhr, kam es im Verlauf der Kreisstraße

98 (Fürstenkaten) bei Hoisdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine

Person schwer verletzt wurde.



Ein 79-jähriger Mann aus dem Umland von Ahrensburg befuhr mit

seinem Opel den Sprenger Weg in Richtung K 98 und wollte die Straße

Fürstenkaten in Richtung Finkenhorster Weg überqueren.



Hierbei übersah er offensichtlich einen von links kommenden und

vorfahrtberechtigen 18-jährigen (ebenfalls aus dem Umland von

Ahrensburg) mit einem Leichtkraftrad.



Nach bisherigem Ermittlungstand fuhr der 18-jährige vermutlich

ungebremst in die linke Seite des Opels.



Durch den Aufprall zog sich der 18-jährige schwere Verletzungen zu

und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen

werden. Der 79-jährige blieb unverletzt.



Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 6000,- Euro.



Nach entsprechender Rücksprache wurde auf Anordnung der

zuständigen Staatsanwaltschaft Lübeck ein Gutachter für die

Unfallaufnahme hinzugezogen.









