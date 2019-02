Leezen, Schulstraße / Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Raub auf 15-Jährigen

von shz.de

21. Februar 2019, 11:53 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Mittwoch, den 20.02.19, sollen in Leezen

drei Männer einen 15-Jährigen überfallen haben. Der Schüler gab

gegenüber der Polizei an, dass er sich gegen 08.10 Uhr in der

Schulstraße befand, als ihn plötzlich drei maskierte Männer

aufforderten, sein Geld herauszugeben. Die Männer durchwühlten seinen

Schulranzen, zerrten ihn anschließend in ein nahegelegenes Waldstück,

wo sie ihn in den Bauch schlugen. Als ein Hund (blonder Labrador) zu

hören war, ließen die Täter von ihm ab und flüchteten ohne Beute. Die

drei Männer werden wie folgt beschrieben: über 1,75 m groß, schwarze

Kleidung, zwei trugen schwarze und einer weiße Schuhe. Sie sprachen

gebrochen deutsch. Eine Fahndung nach ihnen erfolgte nicht, da die

Tat erst am späten Nachmittag angezeigt wurde. Die Kriminalpolizei

Bad Segeberg hat die Ermittlungen übernommen. Sie bittet unter

04551-8840 um Hinweise. Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Hinweise

zu den Tätern machen? Ebenso wird der Hundebesitzer des blonden

Labradors als Zeuge gesucht.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Silke Westphal

Telefon: 04551 884 - 2022

E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de



